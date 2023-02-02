رابط توجيهي جو نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 عبر موقع وزارة التربية moe.gov.jo

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 والتي سيتم رفعها اليوم الخميس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من أكثر الأخبار الهامة اليوم في جميع محافظات المملكة، وكان السيد عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الأردني قد صرح لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا الأردني، أن النتائج هذا العام والخاصة بالدورة التكميلية سوف تعلن اليوم الخميس 2 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، كما طمئن الطلاب على نسب النجاح العامة وقال أنها تقارب 68% مثل الدورة السابقة 2022،

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أنها ستفتح رابط التقديم للجامعات الأردنية الرسمية والجامعة الإسلامية العالمية، عقب إعلان النتيجة ببضعة أيام وأنها جهزت الموقع الخاص بتسجيل الطلاب الناجحين في الدورة التكميلية 2023، وفيما يلي طريقة استخراج النتيجة إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني.

قرَّر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة..#إعلان #نتائج امتحان شهادة الدراسة #الثانوية_العامة / #الامتحان_التكميلي لعام 2022

🟣 تمام السَّاعة (6:00) من مساء #الخميس 2/ 2/ 2023

🌐عبر الرَّابط https://t.co/o7hFvIQv2K بالتوفيق — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) January 30, 2023

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 الدورة التكميلية

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.jo.

أو الدخول على الرابط المباشر لإعلان النتائج الخاصة بالشهادة الثانوية العامة tawjihi.jo.

تحديد نتائج الشهادة الثانوية الدورة التكميلية 2023.

تسجيل بيانات الطالب الراغب في الاستعلام ألاسم ورقم الجلوس.

النقر على عرض النتيجة ليتم عرض تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح ودرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية جاهز

أعلن السيد الوزير أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، قد رفعت كفاءة الموقع الرسمي حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع من الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة خلال الدقائق الأولى من رفع النتيجة، والمعروف أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات للدورة التكميلية يبلغ 100 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الأردن.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023

قرر مجلس التعليم العالي في الأردن قبول 14303 طالب وطالبة من الناجحين في الدورة التكميلية هذا العام، في الجامعات الأردنية الرسمية في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، وفي الجامعة الإسلامية العالمية وبعد رفع النتيجة اليوم يمكن للطلاب استخراج مستخرج رسمي من المدرسة التابعين لها لتقديمه عند التسجيل في الجامعة بعد فتح التسجيل الإلكتروني، والذي من المتوقع ـأن يكون الأحد القادم 5 فبراير 2023، بعد تغذية الموقع بالبيانات المطلوبة والنسب المقررة للقبول في كل كلية.