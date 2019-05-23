رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة برقم الجلوس : اترك رقم جلوسك واحصل على النتيجة بدون عناء

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس، حيث يمكنكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات وسنضع لكم الدرجات بدون عناء البحث بين روابط نتيجة اعدادية محافظة الجيزة 2019، عقب اعتماد نتائج الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي من اللواء احمد رشاد، ونشر مديرية التربية والتعليم كشوف أسماء الطلاب العشرة الأوائل، وتهافت عدة مواقع منها اليوم السابق وموقع فيتو على توفير خدمة نتائج الامتحانات للطلاب برقم الجلوس واسم الطالب، في ظل وجود صعوبات الاستعلام برقم الجلوس من موقع تعليم الجيزة الرسمي.

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لامتحانات آخر العام الدراسي 2018-2019، عن نسبة 81.27 %، فيما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن اللواء احمد رشاد اعتمد كذلك نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.5%، ونتائج الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني قد تخطى 146 ألف طالب وطالبة، وحول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 كثر البحث في ظل صعوبة الدخول على رابط نتائج الامتحانات من موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

نضع لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للتعرف على نتائج الامتحانات لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ويشهد الموقع عطل فني حتى الآن قد يكون من كثافة البحث، في انتظار إصلاح الموقع بعد قليل، ومن جانبها وفر موقع اليوم السابع وموقع فيتو روابط النتيجة للاستعلام باسم الطالب ورقم الجلوس، أو رقم الجلوس فقط.

برقم الجلوس احصل على نتيجة إعداديه الجيزة

اترك رقم جلوسك في التعليقات وسنوفر لكم النتيجة فوراً، فقط اترك رقم الجلوس متبوع باسم الطالب أو الطالبة واسم الإدارة التعليمية.