رابط “جامعة تبوك” لتلقي طلبات القبول والتسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441

أعلنت “جامعة تبوك” عن فتح باب القبول للطلبة الجدد، بدايةً من اليوم الأحد 13/10/1440 وحتي يوم الثلاثاء 29/10/1440، على أن يتم فرز الطلبات حتي تاريخ 18 ذو القعدة، وأكدت الجامعة على إتاحة فترة للإنسحاب تبدأ من يوم 8 ذو القعدة حتي 4 ذو الحجة، على أن تبدأ الدراسة للعام الدراسي 1441 هجرياً في 2 محرم 1441

وقد نوهت الجامعة أنه سيتم عمل إختبارات بمركز اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة أربع أسابيع بدايةً من 4 ذو القعدة 1440، وذلك بتطبيق نظام الإختبار “IELTS”.

جامعة تبوك

تقع جامعة تبوك في مدينة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتأسست عام 1427 هجرياً/ 2006 ميلادي، بأمر من خادم الحرمين الشريفين “الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”، حيث كان يسعي رحمه الله إلي توسعة ونشر التعليم العالي في جميع مناطق المملكة.

رابط التقديم لجامعة “تبوك”

للتقديم لجامعة تبوك الدخول على بوابة القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

كليات “جامعة تبوك”

كلية الطب.

كلية الهندسة.

كلية إدارة الاعمال.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية العلوم.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كلية التربية والآداب.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية المجتمع.

الكلية الجامعية في محافظة ضباء.

الكلية الجامعية بمحافظة الوجه.

الكلية الجامعية بمحافظة أملج.

الكلية الجامعية بمحافظة حقل.

فرع الجامعة بمحافظة تيماء.

عدد العمادات بالجامعة