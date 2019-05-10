رابط رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة لعام 2019 وجدول الامتحانات النهائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البدء في الإعلان عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي المخصص للثانوية العامة بدأ من يوم السبت الموافق 10 مايو 2019، وينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية هم وزويهم التعرف على أرقام جلوسهم وأماكن اللجان، وهذا ما سيتم العرف عليه بعد الدخول إلى رابط الحصول على رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة، والذي يسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدمه لقراءه.

رابط الحصول على رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة

الطريقة المستحدثة للاستعلام عن رقم جلوس وموقع لجنة امتحانات الثانوية العامة من خلال الرابط المباشر على موقع الثانوية العامة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في التيسير على الطلاب وزويهم، ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع إعلان أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحانات بالمدارس والإدارات والمناطق التعليمية.

جدير بالذكر أن إعلان أرقام الجلوس بالمدارس سيأتي في اليوم التالي لنشر أرقام الجلوس عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي seat.thanwya.emis.gov.eg.

أرقام الجلوس بالمدارس بدأ من يوم الأحد 10 مايو 2019

هذا وقد أعلنت الوزارة أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها بالمدارس بدأ من اليوم التالي لإعلانها على الموقع الرسمي المخصص لذلك، وهو يوم الأحد 10 مايو 2019، وشددت على أن أرقام الجلوس تسلم مجانا وبدون أي مصروفات، أما في حالة فقد الطالب لرقم جلوسه بعد تسلمه، يتم استخراج بدل فاقد بعد دفع مبلغ ثلاثون جنيها.

موعد بدأ أمتحانات الثانوية العامة 2019 وجدول الامتحانات

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 في اليوم السادس من شهر يونيو 2019، بمادة اللغة العربية، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة بشعبتيه العلمي والأدبي.