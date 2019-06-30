رابط طباعة بطاقة الصف الأول الثانوي وألية تقديم شكاوى من النتيجة

بهدف معرفة كل طالب وطالبه في الصف الأول الثانوي العام من نقاط القوة والضعف لديه في المواد الدراسية المختلفة المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص بطباعة بطاقة اختبارات الصف الأول الثانوي العام وذلك بعد أن تم تحليل إجابات كل طالب في امتحانات الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019.

رابط طباعة بطاقة الصف الأول الثانوي العام:-

أشارت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر منها عن الرابط الخاص الذي يمكن من خلاله لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام من طباعة بطاقة الاختبارات الخاصة بهم ، حيث يمكن للطلاب الدخول على هذا الرابط وطباعة البطاقة الخاصة بهم مع ملاحظة أنه ما زال هناك نحو 72 ألف طالب وطالبه ستقوم وزارة التربية والتعليم برفع بطاقة تقييم الأداء الخاصة بهم على ذلك الرابط الإلكتروني.

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام الراغبين في طباعة بطاقة تقييم الأداء الخاصة بهم من خلال الضغط هنا

ألية تقديم الشكاوى من نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019:-

أولاً :- بالنسبة للاختبارات الورقية:- حددت وزارة التربية والتعليم أسبوعاً واحداً لتلقي شكاوى الطلاب والسادة أولياء الأمور من نتيجة الصف الأول الثانوي العام بدأ من يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري ولمدة أسبوع وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب، حيث يقوم الطالب وولي أمره بالتقديم بشكوى للإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب، حيث تقوم كل إدارة بفحص تلك الشكاوى وإرسالها لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ثانيا:- بالنسبة للاختبارات الإلكترونية:- يتوجه الطالب وولي أمره أيضاً إلى الإدارة التعليمية وتقديم شكواي وتحديد ما إذا كانت ناتجه عن أخطاء تقنية من عدمه مع العلم .

وفى النهاية أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة دخول الطالب لامتحان الفرصة الثانية.