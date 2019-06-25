رابط فحص نتيجة الصف الاول الثاني lms.ekb.eg برقم الجلوس ” نتيجة التريم الثاني ” 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام وطلابنا الأعزاء رابط من أجل الإستعلام وفحص نتيجة الصف الأول الثاني برقم الجلوس نتيجة التريم الثاني للصف الأول الثاني في كافة المحافظات في دولة جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث سوف يتم نشرها من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات ، كل ما على الطالب هو القيام بالإستعلام من خلال قوائم الإسماء التي يتم تعلقيها بالمدارس أو من خلال الرابط التي سوف تعلن عنه وزارة التعليم المصرية .
يذكر أن العديد من الطلاب قد قامو بتأدية كافة الإختبارات للفصل الدراسي الثاني بالصف الأول الثانوي للتريم الثاني ، حيث تخطي طلاب المرحلة الأولي بالثانوية العامة 550 ألف طالب وطالبة، ونجح منهم عدد كبير، بعد تأدية الامتحانات في شتي محافظات الجمهورية داخل أكثر من 500 مدرسة بكل القري والمراكز الرئيسية للإمتحانات في كافة المحافظات في الجمهورية .
رابط نتيجة اولى ثانوى عام
نرصد لكم متابعينا الكرام رابط من أجل الإستعلام وفحص نتائج الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني و ذلك من خلال رقم الجلوس أو الرقم القومي ، ومن خلال الخطوات التالية ، ويمكنك عزيزي الطالب والطالبة من خلال تلك الخطوات التالية للإستعلام عن نتائج أولى ثانوي من خلال الخطوات التالية :-
- الخطوة الأولي: الدخول علي الرابط التالي، g10.emis.gov.eg.
- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة.
- الخطوة الثالثة: الضغط علي بحث.
التعليقات
ما معنى ان له فرصة إلزامية أخرى
نشكرك على مرورك أخى الكريم .. كل شخص رسب لديه فرصة للتعويض