رابط فحص نتيجة الصف الاول الثاني lms.ekb.eg برقم الجلوس ” نتيجة التريم الثاني ” 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام وطلابنا الأعزاء رابط من أجل الإستعلام وفحص نتيجة الصف الأول الثاني برقم الجلوس نتيجة التريم الثاني للصف الأول الثاني في كافة المحافظات في دولة جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث سوف يتم نشرها من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات ، كل ما على الطالب هو القيام بالإستعلام من خلال قوائم الإسماء التي يتم تعلقيها بالمدارس أو من خلال الرابط التي سوف تعلن عنه وزارة التعليم المصرية .

يذكر أن العديد من الطلاب قد قامو بتأدية كافة الإختبارات للفصل الدراسي الثاني بالصف الأول الثانوي للتريم الثاني ، حيث تخطي طلاب المرحلة الأولي بالثانوية العامة 550 ألف طالب وطالبة، ونجح منهم عدد كبير، بعد تأدية الامتحانات في شتي محافظات الجمهورية داخل أكثر من 500 مدرسة بكل القري والمراكز الرئيسية للإمتحانات في كافة المحافظات في الجمهورية .