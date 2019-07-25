رابط فعال tawjihi.jo | ظهرت الآن نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الصيفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم وعمان جو وايديويف

نتائج التوجيهي 2019 الأردن، تعلنها وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بعد قليل، وذلك للدورة الصيفية في الـ 25 من تموز، حسبما أعلنت الوزارة خلال بيانها بالأمس الأربعاء، حيث أكدت اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 الدورة الصيفية، مشيرة لأن الدكتور وليد المعالي، وزير التربية والتعليم الأردني، سيقوم بإعلان النتيجة في غضون الساعة الحادية عشر اليوم الخميس، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعلن خلاله نتائج توجيهي الدورة الصيفية 2019، وأسماء أوائل الثانوية العامة، وايضًا إعلان نسب النجاح لهذا العام بجميع الشعب.

نتائج التوجيهي الاردن 2019

يترقب الآلاف من طلاب الاردن ظهور نتائج الثانوية العامة 2019 التوجيهي، حيث بات ظهورها هو الشغل الشاغل للطلاب وأولياء الأمور واحتلت صدارة اهتماماتهم، منذ أن حددت الوزارة موعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن، وذلك بعدما تناقل عدد كبير من طلاب الاردن شائعات مختلفة حول موعدها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور نواف العجارمة، مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم،أنه تم الإنتهاء من أعمال رصد وتصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2019 الدورة الصيفية، وذلك بجميع مراكز التصحيح بجميع المحافظات، لافتًا لأن انتهت بالأمس من اتمام اعمال الكنترول ورصد درجات كل طالب ومراجعتها مراجعة دقيقة.

كما أوضح السيد وليد الجلاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن نتائج التوجيهي 2019، جاءت هذا العام نسب مرتفعة للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، لافتًا لأن النتيجة ستعلن رسميًا على موقع الوزارة ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس

رابط نتائج التوجيهي 2019

تتيح وزارة التربية والتعليم الأردنية لطلابها إمكانية الإطلاع على درجاتهم من خلال الدخول موقع “وزارة التربية والتعليم الأردنية“، والذي يتمكن الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 الأردن برقم الجلوس، والإطلاع على درجاته بكافة المواد للعام الدراسي 2018/2019؛ كما تتاح النتيجة ايضا عبر رابط موقع “عمان جو“، وموقع “ايديويف“.