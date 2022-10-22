رابط قبولي tvtc للتسجيل في الكلية التقنية للبنين والبنات 1444

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التسجيل في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني من عام 1444/1443، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط بوابة قبولي tvtc للتسجيل في الكلية التقنية 1444، يستهدف القبول في المعاهد والكليات التقنية خلال الفترة الحالية حملة الشهادات المتوسطة أو حملة شهادة الصف الأول والثاني الثانوي.

التسجيل في الكلية التقنية 1444

يبدأ التسجيل على رابط موقع قبولي tvtc من يوم الأحد 27-3-1444 حتى يوم الخميس 2-4-1444 هجريًا، للتقديم للكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الكلية التقنية بعرعر.

الكلية التقنية بعنيزة.

الكلية التقنية الثانية بريدة.

المعهد الصناعي الثانوي حفر الباطن.

المعهد الصناعي الثانوي حائل.

معهد العمارة والتشييد الثانوي بالرياض.

الكلية التقنية للبنين وادي الدواسر.

الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة.

الكلية التقنية للبنين الجوف.

المعهد الصناعي الثانوي بالخرج.

الكلية التقنية الأحساء.

الكلية التقنية ببلجرشي.

رابط موقع قبولي للتسجيل في الكلية التقنية tvtc 1444

وضعت مؤسسة التدريب التقني والمهني برنامج محدد وجدول زمني للتسجيل والقبول في كليات المؤسسة المنتشرة في كل مدن المملكة العربية السعودية، رابط موقع قبولي للتسجيل في الكلية التقنية tvtc 1444 هو:

بوابة قبولي

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.