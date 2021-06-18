رابط كشف نقاط الطلاب شهادة التعليم الابتدائي موقع نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل

رابط كشف نقاط الطلاب بالجزائر والخاصة بشهادة التعليم الابتدائي هي احد اكثر التساؤلات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر في هذا التوقيت من قبل اولياء الامور بجميع ولايات الجزائر المختلفة للكشف عن نقاط الفصل الدراسي الثاني لطلاب السانكيام، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب خلال هذه الساعات، وسوف يتم الاعلان عن النتائج الكترونيا من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ وكذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية بالجزائر، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الرابط الالكتروني المستخدم في الكشف عن نقاط الطلاب للفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة التعليم الابتدائي 2021.

كشف نقاط الطلاب شهادة التعليم الابتدائي 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن نتائج امتحانات الفصل الثاني لطلاب شهادة التعليم الابتدائي السانكيام في جميع ولايات الجزائر، حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن النتائج مساء يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يونيو 2021 او صباح يوم السبت الموافق العشرين من شهر يونيو، وسوف يتم اتاحت التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب بشكل الكتروني.

رابط كشف نقاط طلاب السانكيام الفصل الثاني بالجزائر 2021

اعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر ان نتائج طلاب شهادة التعليم الابتدائي السانكيام بالجزائر سوف يتم الاستعلام عنها بسهولة الكترونيا، حيث يتم ذلك من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص لاعلان عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية، حيث يتم الدخول الى الموقع كشف نقاط الطلاب ، على ان يتم التسجيل اولا من قبل اولياء الامور ويتم الاستعلام عن نتائج الابناء، او عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال هذا الرابط، ويتم الاستعلام برقم التسجيل الخاص بالطالب.