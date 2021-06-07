رابط كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 والتخصصات المتاحة للطلاب والطالبات

اقترب موعد التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية، حيث أعلنت إدارة الكلية عن موعد فتح باب التسجيل بالكلية الطلبة والطالبات المستوفيين للشروط الموضحة للكلية على رابط كلية الأمير سلطان العسكريةـ مؤكدة أن التقديم سيكون إلكترونياً على البوابة الرسمية للكلية وأنه يمكن لكل من يرغب في الالتحاق بالكلية والحصول على درجة البكالوريوس التسجيل والالتحاق بالصفوف الدراسية للعام الدراسي الجديد.

موعد التقديم للالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية الصحية

قالت كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية أن موعد التسجيل إلكترونياً سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 7 من يونيو الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، مؤكدة أنه يجب على المتقدم للالتحاق بالكلية أن يكون مستوفي للشروط الخاصة بالقبول في الكلية.

رابط كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

لمن يرغب في الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والحصول على درجة البكالوريوس اتباع الخطوات التالية للتمكن من التسجيل بنجاح.

الدخول إلى رابط كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية كتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالراغب للالتحاق بالكلية من رقم الهوية ومكان الإقامة والهاتف المحمول وغيرها من البيانات الأساسية والمطلوب تسجيلها من واقع الأوراق والمستندات الشخصية. مراجعة البيانات والمعلومات التي تم تسجيلها على استمارة التسجيل بالبوابة الإلكترونية. النقر على تسجيل الطلب. الضغط على علامة الطابعة مع التأكد من توصيل الحاسب الآلي بالطابعة لطباعة الطلب المسجل به رقم التقديم والاحتفاظ به.

التخصصات الدراسية في كلية الأمير سلطان العسكرية

حددت إدارة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تخصصات يمكن للطلاب الذكور دراستها وتخصصات أخرى للفتيات وهي:

تخصصات الطلاب:

العناية التنفسية.

الخدمات الطبية الطارئة.

علوم المختبرات الإكلنيكية.

تقنية الأجهزة الطبية.

تقنية التخدير.

إدارة المعلومات الصحية.

تخصصات الطالبات