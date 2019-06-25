رابط مباشر| نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت بكود الطالب والرقم القومي

تم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، واعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة بنسبة نجاح 91% لنظام الامتحانات الورقي والتابلت وهذا مؤشر كبير جداً لتفهم الطلاب والاستجابة لنظام الامتحانات الإلكتروني، وتسعى الوزارة لتطوير نظام الامتحانات ونظام التعليم وتقييم الطلاب.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسباب تأخير النتيجة إلى هذا التوقيت من العام، وكان ذلك التأخير بسبب التعليمات المشددة بتحري الدقة في تقييم الطلاب والتصحيح الإلكتروني ومراعاة بعض المشكلات التي حدثت في نظام التابلت أثناء أداء الطلاب للامتحانات وتجميع الدرجات وحصر التقديرات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتي يتم عرضها لكم وشرحها بالتفصيل.

نتيجة الصف الأول الثانوي

لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي يمكنكم الدخول إلى الرابط المباشر لنتيجة الأول الثانوي والذي يظهر لكم هذه النافذة:

قم باختيار الجنسية وكتابة كود الطالب والرقم القومي وسجل الدخول وستظهر لك النتيجة، ويمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لطلاب الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري وأخبار التعليم.

معرفة تقديرات الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير رابط جديد مخصص لعرض تقديرات طلاب الصف الأول الثانوي ويكون بالألوان ومكون من 4 ألوان تعرض التقديرات: