رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الثانى بعد قليل

ينشر رابط مديرية التربية والتعليم فى الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية فى المحافظة بالترم الثانى بعد قليل، كان محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبين قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية فى المحافظة بنسبة نجاح وصلت إلى 88.6% لكل الطلاب وهنأ محافظ الدقهلية كل الطلاب على النجاح والتفوق، وأشاد بمجهودات مديرية التربية والتعليم فى الدقهلية على الجهد المبذول من أجل رفع مستوى العملية التعليمية فى الدقهلية.

رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثانى. (بعد قليل)

هذا وجاءت نسبة النجاح فى محافظة الدقهلية مرتفعة وهو الأمر الذى يعود لارتفاع مستوى الطلاب من ناحية وكذلك إلى سهولة امتحانات أخر العام من ناحية أخرى خاصة وأنها كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وهنأ شاروبيم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

فى نفس الإطار، طالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سرعة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم فى الدقهلية وأكد إلى أهمية إعلان النتيجة بشكل سريع من أجل التيسيير على الطلاب وكذلك سرعة توزيع النتائج على الطلاب فى المدارس الخميس.

كان على عبد الرؤؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الدقهلية قد أكد أن أكثر من 100 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة قد تقدموا لامتحانات هذا العام وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية المهنية 95% لكل الطلاب.