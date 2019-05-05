رابط معرفة نتيجة الصف”الثالث الإبتدائي” الترم الثاني 2019″موقع بوابة التعليم الأساسي”

حالة من الشغف تعم محافظات جمهورية مصر العربية، نظراً لترقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإبتدائي نهاية العام 2019، حيث يبحث أولياء الأمور عن نتيجة أبنائهم ومعرفة درجاتهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإبتدائي إلكترونياً، وقد خصصت موقع مباشر لمعرفة النتائج، مع العلم أن النتيجة ستعلن إلكترونياً لبعض المحافظات وليس كلها، والبعض الأخر ستعلن فيها بالمدارس بطريقة القوائم.

نتيجة نهاية العام 2019 للصف الثالث الإبتدائي

إنتهت أعمال الإمتحانات للصف الثالث الإبتدائي الترم الثاني في وقت سابق، وكانت دون أي مشاكل وطبيعيةً، وبناء علي توجيهات الوزارة كان يتم تصحيح كل مادة في نفس يوم إجراء الإمتحان، لسرعة الإنتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتيجة مباشراً، وبالفعل سيتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات.

موقع بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإبتدائي

نقدم لكم متابعينا أسهل الطرق والوسائل للوصول إلي نتيجة الطلاب للصف الثالث الإبتدائي نهاية العام، حيث نوفر لكم رابط موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا، ويتم الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب.

متابعة النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنكم متابعينا معرفة أخبار النتيجة ايضاً ومتابعة أخر الأخبار عن نتائج باقي الصفوف بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم، والتعرف علي أخر الأخبار الخاصة بالنتيجة والإستعلام عنها.

ونحن معكم حتي إعلان النتيجة، ويطمئن أولياء الأمور علي أبنائهم، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، والحصول علي أعلي الدرجات.