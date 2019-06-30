“جاري رفع النتيجة” رابط معرفة نتيجة دبلوم صنايع عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وإعلان الأوائل غداً

تتابعون كافة التفاصيل الحصرية حول نتيجة دبلوم صنايع 2019 الدور الأول الترم الثاني لكافة الطلاب، وخطوات الاستعلام عن الدرجات رسميا عبر بوابة التعليم الفنى فور الإعلان عنها، وذلك عبر رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكافة الشعب والتخصصات “صناعية، الزياعية، التجارية، الفندقية والتمريض” للعام الحالي 2018/2019، فقد زاد البحث مؤخرا عن نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم، وتم الإعلان بالفعل أن النتيجة ستكون جاهزة اليوم في الكنترولات ليتم اعتمادها وإعلانها غدا الإثنين، وسنتابع معكم أهم التفاصيل والأخبار الحصرية حول إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في هذه المقالة.

نتيجة دبلوم صنايع 2019

تظهر نتيجة دبلوم صنايع 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها وإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات، ويمكنكم الحصول علي نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس عبر الروابط المباشرة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول للعام الحالي.

الشعبة التخصص حالة النتيجة زخرفة الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة النتيجة لم تظهر تبريد وتكييف الهواء العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف النتيجة لم تظهر معدني الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة النتيجة لم تظهر خشبي نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري النتيجة لم تظهر معماري البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري النتيجة لم تظهر نسيج الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي النتيجة لم تظهر كهرباء تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات النتيجة لم تظهر بحرية بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية النتيجة لم تظهر المركبات السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية النتيجة لم تظهر الميكانيكية تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن النتيجة لم تظهر

بوابة التعليم الفني

يتم الاستعلام عن نتيجة تالتة دبلوم صناعة عبر بوابة التعليم الفني الثانوي الرسمية لإعلان نتائج طلاب الدبلومات، والجدير بالذكر أن نتائج سنوات النقل في الدبلومات “اولي وثاني ثانوي دبلوم فني” قد ظهرت بالفعل منذ مدة.

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ستكون جاهزة اليوم الأحد ونأمل أن يتم اعتمادها وإعلانها غدا الاثنين.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب نتيجة الدبلومات الفنية لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب نتيجة الدبلوم الزراعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب نتيجة الدبلوم الصناعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب نتيجة الدبلوم التجاري لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب نتيجة الدبلوم الفندقي لم تظهر

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي برقم الجلوس

يتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي برقم الجلوس عبر الروابط الرسمية في نهاية شهر يونيو الجاري وبموعد اقصاه الاسبوع الأول من يوليو القادم، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الصناعي برقم الجلوس فقط عبر الخطوات التالية:

الدخول علي الروابط الرسمية للاستعلام اختيار الشعبة “صناعي” ادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

يتم غدا الاثنين اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في المؤتمر الذي يقام بحضور وزير التربية والتعليم الفني الذكتور طارق شوقي، كما يتم إعلان اسماء الأوائل غدا، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والتفاصيل الرسمية.

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم بالاسم

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

تظلمات الدبلومات الفنية

لم تقم وزارة التربية والتعليم الفني حتي الآن بتحديد أي وسيلة إلكترونية لتقديم التظلمات للتعليم الثانوي الفني، فيجب علي الطالب المتظلم علي درجته في أحد المواد التوجه للإدارة التعليمية ودفع 100 جنيه لكل مادة يتم التظلم عليها، ثم يتم تسليم الأوراق المطلوبة للتظلمات مع ايصال الدفع إلي الإدارة التعليمية التابع لها عند شباك التظلمات ويتم إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، وإذا حصل الطالب علي اي درجات يسترد المبلغ المدفوع، والجدير بالذكر أن باب التظلمات في نتائج الدبلوات يفتح بعد إعلان النتيجة رسميا بيومين.

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم حتي الآن الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية، حيث أن النتيجة لم تعتمد من وزير التربية والتعليم، وسنوافيكم بأسماء الأوائل للدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام الثلاث والخمس سنوات، والجدير بالذكر أن اسماء الأوائل جاهرة وسيتم الإعلان عنها غدا حسب ما صرح به اليوم السابع.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي