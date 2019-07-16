رابط منح الجامعة البريطانية 2019-2020 وشروط الحصول على منحة

الجميع يبحث عن رابط منح الجامعة البريطانية 2019-2020 بعد إعلان الجامعة البريطانية المصرية عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الجامعي القادم وذلك أمام الطلاب المصريين والوافدين العرب والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها من أجل الالتحاق بكلياتها المختلفة .

رابط منح الجامعة البريطانية 2019-2020

تقدم الجامعة البريطانية BUE منح دراسية جزئية متنوعة بناءً على معايير معينة يجب على الطلاب المقبولين توافر البنود التالية :

تنطبق المنح الدراسية على المصاريف الدراسية فقط.

يتم منح جميع المنح الدراسية للسنة الأولى فقط. ويتم إعادة تقييم الطلاب في بداية كل عام دراسي بناءً على إنجازات الطالب ذات الصلة خلال العام السابق.

يتم تقديم جميع المنح الدراسية بشرط أن يتقدم الطالب بنجاح.

الطلاب الذين يحققون درجات عالية في شهادة الثانوية / ما يعادلها مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على المنحة التالية وأيضًا موجودة على رابط منح الجامعة البريطانية 2019-2020

كليات إدارة الأعمال والإعلام والهندسة، وهندسة الطاقة، والحاسبات والمعلومات والصيدلية المنحة من 10%-20%، الآداب والحقوق وطب الأسنان والاقتصاد يوجد من 10%-30%

أنواع المنح المقدمة من الجامعة البريطانية المصرية

منحة خاصة لكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وهندسة الطاقة والهندسة والبيئة:

الطلاب المقبولون في كليات الآداب والعلوم الإنسانية ، هندسة القانون والطاقة والبيئة لعام 2019/2020 مؤهلون للحصول على خصم خاص بنسبة 20 ٪ طوال مدة برنامج شهاداتهم طالما أنهم في ناجحون ويتم تقديم هذه المنحة بالإضافة إلى أي خصم آخر بحد أقصى 50 ٪.

منح الإنجاز الرياضي:

المتقدمون الذين حققوا أعلى إنجازات رياضية مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على منحة رياضية وللتقدم لهذه المنحة يجب تقديم الشهادات الرياضية الرسمية ذات الصلة، ويجب على الطلاب المشاركة في جميع المسابقات مع فريق BUE ليكونوا مؤهلين للحصول على منحة رياضية .

منح المدارس المشتركة:

يحق للطلاب المقبولين من المدارس المشتركة الحصول على منحة دراسية بنسبة 20 ٪ للسنة التحضيرية فقط. وهذا ينطبق على جميع الكليات باستثناء كليات طب الأسنان والصيدلة.

منح الأخ والأخت:

إذا كان لك أخت أو أخت مسجل بالجامعة يحق لك الحصول على منحة 10% من الرسوم الدراسية، أو الذين تخرج لهم أخوه من الجامعة البريطانية.

منح مراكز الأبحاث وأعضاء هيئة التدريس المصرية، يحق لهم منح دراسية بمقدار 10%.

منح المتوفين أباءهم:

يحق للطلاب الذين توفى ولي الأمر أثناء الدراسة في جامعة BUE التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية بنسبة 50 ٪ من الرسوم الدراسية سنويًا.

منح الشهادات الدولية:

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية إضافية بنسبة 5٪ إذا كانوا يحملون أيًا من شهادات المدرسة الثانوية الدولية التالية:

IGCSE

شهادة الثانوية الدولية (IB)

الألمانية أبيتور

شهادة الثانوية الفرنسية.

دبلوم المدارس الثانوية الكندية

أي شهادة ثانوية دولية أخرى ، يرجى الرجوع إلى مكتب القبول في الجامعة البريطانية لاتخاذ قرار.

تعد الجامعة البريطانية من أعرق الجامعات التي تقدم خدمات التعليم المتميز في مصر وتوفر منح الجامعة البريطانية الكثير من الفرص وتفتح أبواب العمل أما المتخرجين منها، كما أنها توفر فرص دفع المنح والرسوم الدراسية على مرحلتين.