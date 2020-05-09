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رابط منصة”ادمودو” لتسليم المشروعات البحثية إلكترونيا

بواسطة مروة عبد الرحمن
منصة ادمودو

من الملفات الدراسية الشائكة خلال هذه الفترة وهي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، كيفية تسليم المشروعات البحثية ورقيا وإلكترونيا، فبعد انتهاء الطلاب من إعداد البحث، تأتي المرحلة التالية وهي تسليمه، ومن المهم عند تسليمه إلكترونيا التأكد من سرعة الإنترنت لديك، لعدم مواجهة أي مشاكل.

خطوات تسليم المشروعات البحثية ورقيا

اتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تسليم المشروعات البحثية ورقيا، عن طريق الخطوات الآتية:

  • قم بوضع البحث في ظرف ورقي.
  • قم بكتابة أكواد الطلاب المشاركين على غلاف الظرف والصف الدراسي.
  • إذا كان الطالب من الفئات الخاصة يوضح ذلك على الغلاف.
  • يقدم البحث بداية من يوم 9 مايو إلى 16 مايو.
وزارة التربية والتعليم

تقديم المشروعات البحثية إلكترونيا

لمن لا يستطيع تقديم المشروعات البحثية ورقيا، يمكنه تقديم المشروعات البحثية إلكترونيا من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

  1. قم بحفظ ملف البحث في صيغة pdf.
  2. يتم تسمية ملف البحث بكود الطالب، في حالة مشاركة أكثر من طالب بالبحث، يتم كتابة كود الطالب المرسل فقط، مع كتابة الصف الدراسي.
  3. ثم يقوم الطالب بالدخول إلى حسابه على منصة ادمودو.
  4. بعد الدخول سيجد الطالب أيقونة تسليم المشروعات البحثية 2020-2019.
  5. سيظهر للطالب خيار رفع الملف سواء من الحاسب الآلي أو من رابط على الإنترنت أو من حقيبة الظهر في المنصة.
  6. عند رفعه يجب التأكد من صيغة الملف، وبعد رفعه يتم كتابة أكواد الطلاب المشاركين في الخانة المخصصة، وبعدها يتم الضغط على تسليم الواجب.

من المهم تسليم  المشروعات البحثية ورقيا وإلكترونيا في موعدها، وعند تسليم المشروع إلكترونيا ومواجهة مشكلة يمكن الضغط على إعادة تسليم الواجب مرة أخرى.

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

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