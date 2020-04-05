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رابط منظومة التعليم الموحد في السعودية للتعليم عن بُعد لجميع المراحل التعليمية

بواسطة أحمد صبحي
منظومة التعليم الموحد منظومة التعليم الموحد

تعتبر منظومة التعليم الموحد احد أهم المنظومات التعليمية الهامة التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي تعتبر أحد أهم الحلول التي اتخذتها المملكة السعودية للدراسة عن بعد بعد تعليق العملية الدراسية في جميع الدول، وتقوم تلك المنظومة بتوفير العديد من الخدمات التعليمية لطلابها لمواكبة المناهج وتلقى الشروحات واكتساب المعلومات.

وكانت الوزارة السعودية قد وفرت قناة عين التعليمية لتوفير الشروحات والدروس والعديد من البرامج التعليمية للتعليم عن بعد من داخل المنزل، وتوفر كافة الدروس لجميع طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة وتبلغ 19 قناة تنقسم إلى 6 قنوات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ثلاث قنوات لطلاب المرحلة المتوسطة، و10 قنوات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمختلف أقسامها.

روابط  الدخول إلى منظومة التعليم الموحد في السعودية

رابط نظام نور الإلكتروني التعليم عن بُعد لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية

  • يربط نظام نور بين المدرسة والمنزل من خلال مجموعة من الأنظمة الفرعية الخاصة بعقد لقاءات مرتبطة بمدراء المدارس وأولياء الأمور والطلاب في أن واحد لتبادل الآراء والمشكلات ومن هذا النظام ” نظام لقاء الإلكتروني”
  • يعمل النظام بشكل إلكتروني متكامل حيث يعرض تحديثات مستمرة ومباشرة لكل الخدمات ويعمل على عرض النتائج فور ظهورها وتسجيلها من المدارس الحكومية والأهلية على حد سواء وهذا زاد من شأن النظام وأهميته.

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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