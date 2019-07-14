رابط موقع الأزهر التعليمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

اعتمد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بنسبة نجاح وصلت إلى 49.98%، كما تم الإعلان عن نسب نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2018 – 2019 بالشعبة العلمية 67.78% والشعبة الأدبية 41.78%، كما سيتم إتاحتها للاستعلام برقم جلوس الطالب عبر موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني التابع للأزهر الشريف.

كما وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التهئنة إلى أوائل الثانوية الأزهرية، حيث أعرب عن سعادته البالغة بنجاح الطلاب وحصولهم على أولى مراكز نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق بحياتهم العلمية، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية الطالب أحمد بكر عبد الباري بمجموع 100% بالشعبة العلمية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول للعام الدراسي 1440 هجريًا 2019 ميلاديًا من خلال رابط موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني التابع للأزهر الشريف برقم جلوس الطالب، وذلك على مستوى جميع شعب الثانوية الأزهرية الأدبية والعلمية.

وفي ذلك الإطار أيضًا أكد الأزهر الشريف على اعتماد النتيجة في إطار من الشفافية والدقة، كما أكد على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتلقي طعون وتظلمات الطلاب والطالبات على مستوى جميع أنحاء الجمهورية بشأن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

كما صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن البدء في انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 في التاسع عشر من شهر أغسطس القادم عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.