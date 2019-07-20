رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات

خلال ساعات قليلة سيفتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب أمام طلاب المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني مع إدخال تعديلات طفيفة هذا العام عن الأعوام الماضية حول عدد الرغبات التي يجب على طلاب الثانوية العامة تسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث ألزم طلاب الثانوية العامة الموزعين على المراحل الثلاث لتنسيق القبول بالجامعات بضرورة تسجيل 75 رغبة، حتى لا يتعرض هؤلاء الطلاب لنفاذ عدد الرغبات ومن ثم تضيع عليه فرصة التنسيق، حيث قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا عدم إعادة التنسيق بعد انتهاء الأيام المسموح فيها للطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وفق المرحلة التي تتناسب مع مجموعه.

وسوف نقوم ومن خلال الخطوات التالية توضيح كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني كالتالي:-

أولاً وقبل البدء في تسجيل الرغبات يجب أن يقوم الطلاب باستشارة والديه حول ترتيب رغباته والتي تتناسب مع مجموعه الحاصل عليه في الثانوية العامة حتى لا يجد نفسة في كليه لا تتناسب مع هواياته، ثم يقوم بتدوين رغباته في ورقة خارجية وبالترتيب ثم بعد ذلك يقوم بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال رقم جلوسه والرقم السري الموجود باستمارة النجاح الخاصة به، ويمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر ذلك الرابط التالي، ثم يبدأ في إدخال الرغبات مع ملاحظة أنه يوجد تنسيق الدفعات السابقة، ويجب على الطالب مع مراعاة الضوابط الآتية :-

يحدد الطالب أسلوب اختياره إما بقطاعات التخصص المسموح لشعبته أو بالجامعات.

يقوم الطالب باختيار الكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، حيث تم استحداثها للحد من ظاهر تقلبل الاغتراب.

تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات حسب الإدارة التعليمية.

يجب اختيار الكليات في نطاقه الجغرافي أولاً

2- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات وعددها 75 رغبة يقوم الطالب بطباعة رغباته حيث يقوم البرنامج بإعطائه إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

3- يتم الاحتفاظ بنسخة من الرغبات عبر الضغط على Save as على الحاسب الشخصي.

4- طوال فترة أيام التسجيل بالمرحلة متاح للطلاب بتعديل رغباتهم وفي كل مرة يحتفظ مكتب التنسيق بأخر تعديل تم إجرائه على الرغبات.