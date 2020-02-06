رابط موقع بوابة الأزهر azhar.eg استعلام نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2020

بدأ خلال الساعات الماضية البحث عن رابط موقع بوابة الأزهر من أجل الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر 2020 في جميع المحافظات للشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، حيث أنه قد تم الاعلان اليوم عن نتائج الأزهر لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2020 في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت ظهر اليوم الخميس مشيخة الأزهر الشريف بعد أن قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الترم الاول من الشهادة الابتدائية الأزهرية والاعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2020/2019.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2020

وقد أتت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 89.65% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، والبالغ عددهم 123378 طالباً وطالبة، كما بلعت نسبة النجاح في امتحانات الترم الاول من الشهادة الاعدادية الأزهرية 70.84% من إجمالي الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الأزهري، حيث بلغ عددهم 83667 طالباً وطالبة في مختلف المعاهد الأزهرية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وقد قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بتقديم التهنئة لكافة الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، وقد تمنى لهم دوام التوفيف والنجاح.

وقد أكد فضيلته أن نسبة النجاح هذا العام في النتائج قد ارتفعت عن العام الماضي، كما أن معاهد الفتيات قد حصلت على أعلى نسب النجاح ومجموع الدرجات في الشهادتين الابتدائية والاعدادية.

رابط موقع بوابة الأزهر

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2020، والشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول لكل الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط موقع بوابة الازهر الالكترونية على الانترنت من خلال الرابط: www.azhar.eg والذي سيقوم بتحويلكم تلقائياً إلى صفحة النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري، ونتائج الشهادة الاعدادية، كل ماعليكم هو اختيار النتيجة التي تبحث عنها، ومن ثم ادخال رقم جلوس الطالب، قبل الضغط على زر بحث من أجل أن تتمكنوا من الحصول على النتائج.