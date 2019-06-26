رابط موقع بوابة التعليم الفني وظهور نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية ٢٠١٩ علي رابط موقع بوابة التعليم الفني وذلك بعد أن اعتمد وزارة التربية والتعليم الفني الصناعي نتيجة دبلوم الصنايع 2019 برقم الجلوس حيث يمكن لكافة الطلاب في جميع المحافظات في آن واحد الدخول علي رابط بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg، من اجل الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الصناعي، حيث توفر البوابة المصرية للتعليم الفني 2019 أمكانية التعرف علي درجات نتيجة دبلوم الصنايع والمجموع الكلي بالتقديرات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة.

وزارة التربية والتعليم الفني الصناعي نشرت علي صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الصناعية 2019 برقم الجلوس حتي تسهل الأمر علي جميع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي، حيث يمكن الاطلاع علي كشف النتيجة إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم الأسفل، والذي من خلاله الدخول مباشرة علي موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg .

رابط موقع بوابة التعليم الفني

يوجد بالنقاط السابقة رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، حيث يمكن لأي طالب أو طالبة معرفة نتيجة دبلوم الصنايع من خلال أدخال رقم الجلوس واختيار الشعبة من ثم النقر علي أيقونة بحث للاستظهار نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الصناعية بكل سهولة، كما يوفر موقعنا طلابنا العزاء إمكانية التعرف علي نتيجة الثانوية الصناعية من خلال ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات وسوف نقوم بالرد علي الطلاب بحسب أولوية الحجز أولا، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.