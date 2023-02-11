رابط موقع جامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت aasu

عُقد في الكويت، منذ ساعات، مؤتمر صحفي كبير، بخصوص جامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت، حضر المؤتمر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، والدكتورة موضي الحمود رئيسة المجلس التأسيسي للجامعة، كما حضر قادة الوزارة والجامعة وكل وسائل الإعلام، وعبر موقع جامعة عبدالله السالم الكويتية الجديدة، تم تأكيد أن بداية الدراسة فيها، سيكون في سبتمبر القادم، مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024.

جامعة عبدالله السالم

هي جامعة من جامعات الجيل الرابع، ستكون مؤسسة جامعية كويتية جديدة إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تخصصات جامعة عبدالله السالم ستكون تخصصات جديدة لمد سوق العمل في الدولة بكل احتياجاته من القدرات الشابة الوطنية والمدربة على أعلى التقنيات العالمية في كافة المجالات، من المرتقب أن تضم جامعة عبدالله السالم تخصصات لاستقبال خريجي الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي.

رابط موقع جامعة عبدالله السالم

للجامعة موقع رسمي على شبكة الإنترنت، وهو موقع عصري مميز، هذا وتتكون الجامعة من أربع كليات هي كلية الصحة والطب، كلية الهندسة والطاقة، كلية الحوسبة والنظم، كلية الأعمال المعاصرة، رابط موقع جامعة عبدالله السالم هو:

https://aasu.edu.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع في مستقبلهم الجامعي.