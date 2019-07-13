ظهر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي رابط بوابة الثانوية العامة لاستعلام نتائج الامتحانات برقم الجلوس، عقب انتهاء فترة الحقوق لصحيفة “اليوم السابع” التي قامت بشراء حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019، ومنذ دقائق اعتمد الدكتور طارق شوقي نتيجة الصف الثالث الثانوي العام بنسبة نجاح 78.6%، وتم الإعلان عن عدد أوائل الثانوية العامة 2019 فق الشعبة العلمية علوم ورياضة، والشعبة الأدبية ومدارس المتفوقين والدمج والقدرات الخاصة، ها نحن بصدد الانتظار لحين انتهاء الفترة المخصصة للموقع صاحب حقوق نشر النتيجة، وبعدها سيفعل رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس.

عبر بوابة مركز المعلومات للخدمات الإلكتروني تم تفعيل موقع نتيجة الثانوية العامة من خدمات موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، ليتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام من موقعه الرسمي للنتيجة قبل عقد المؤتمر الصحفي المقر له صباح غدا الأحد للكشف على باقي التفاصيل وأوائل الثانوية العامة.

بوابة خدمات التعليم المصري أعلنت عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج طلاب الثانوية العامة، من خلال بوابة نتائج الثانوية العامة عبر رابط خدمات مركز المعلومات الإلكترونية، والرابط الإلكتروني غير مفعل حتى الآن لحين انتهاء فترة الحقوق الحصرية لاحد الموقع في إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، ومن المؤكد تفعيل الرابط خلال الساعات القادمة وبالتحديد بالقرب من منتصف اليل وبداية أول ساعات يوم غدا السبت.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

أوضح خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بعض التفاصيل التي وردت في بيان اعتماد نتيجة 3 ثانوي عام، ومن بينها أن عدد أوائل الثانوية العامة قد بلغ 40 طالب وطالبة، منهم 34 في مدارس التعليم العام بواقع 14 طالب من الأوائل بقسم علمي علوم، و 10 طلاب بقسم علمي رياضة، و10 طلاب بالشعبة الأدبية، وباقي الطلاب من مدارس المتفوقين والدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، وستنشر بعد قليل كشوف الأسماء والصور.

أضاف أن إجمال عدد الطلاب والطالبات 669.749 طالب وطالبة، منهم 118171 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، و 268938 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و 264653 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و 373 طالب في مدارس stem ، و 192 طالب بمدارس المكفوفين، و 1208 طالب وطالبة بمدارس الدمج، و45 طالب وطالبة بالسجون، 40 طالب وطالبة بالمستشفيات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تنطلق امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية العامة 2018-2019 في 17 أغسطس 2019 عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، وسيعلن عن جدول الامتحانات في وقت لاحق.

تظلم نتيجة الثانية العامة

تعلن وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق عن كيفية تقديم تظلم نتيجة الثانوية العامة، عقب انتهاء عمليات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول والتأكد من النتيجة عبر توافرها بالمدارس في جميع المحافظات بالدرجات، وستحدد القيمة المادية لرسوم إعادة تصحيح المادة التي تظلم الطالب أو الطالبة من نتيجتها وفق الضوابط والقوانين.

بوابة الثانوية رابط موقع وزارة التربية والتعليم

أعلن موقع خدمات بوابة التعليم المصري عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر مركز المعلومات، بوابة الثانوية العامة. “تم التفعيل الآن”

الاستعلام عن النتيجة الآن عبر الخدمات الإلكتروني لموقع اليوم السابع بالرسائل النصية على رقم 95128 بقيمة 5 جنية للرسالة، ويتم إرسال رقم جلوي الطالب على الرقم الموضح بعالية، والدخول على موقع اليوم السابع وتسجيل البيانات والحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس، أو حيت تفعيل رابط النتيجة برق الجلوس.