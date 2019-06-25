رابط موقع “G10.emis.gov.eg” للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن موقع G10.emis.gov.eg للاستعلام عن النتيجة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019، وبالتالي يستطيع طالب اولى ثانوي أن يعرف النجاح أو الرسوب فقط، واوضح ايضاً أن عدد الطلاب تقريباً 580 ألف طالب، ومن بينهم 489 ألف طالب لهم نتائج الكترونية، وأن الوزارة تعمل على تطوير التعليم بشكل مستمر وخاصة في المرحلة الثانوية، كما أن النتيجة تظهر بشكل 4 ألوان، وبالتالي سوف نوضح تفصيلا عن كيفية معرفة النتيجة من خلال الدخول على G10.emis.gov.eg الذي يبين نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي، وكيفية معرفة النتيجة للطالب من خلال الأول وموقعه.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 من موقع g10.emis.gov.eg

تظهر النتيجة من خلال 4 الوان مختلفة مع ظهور نقطة سوداء داخل اللون، حيث توضح النقطة السوداء مكان الطالب من زملائه في مصر.

ومن خلال معرفة الألوان التي تظهرللطالب من خلال موقع G10.emis.gov.eg يمكنه التعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وتوضح الألوان ما يلي:

اللون ماذا يعني اللون؟ النقطة السوداء مكان الطالب من التصنيف اللون الأزرق يعني أن الطالب فوق التوقعات اللون البرتقالي يعني أن الطالب مناسب للتوقعات اللون الأخضر يعني ان مستوى الطالب اقل من التوقعات اللون الرمادي وهى تعني ان الطالب راسب وله فرصة ثانية

كما توضح الصورة تصنيف الطالب من الأربعة مراحل الخاصة بتنيف نتيجة الصف الاول الثانوي كما يلي (متفوق – مناسب للتوقعات – أقل من التوقعات – فرصة ثانية)

G10.emis.gov.eg

في البداية يرجى الدخول على الرابط التالي “G10.emis.gov.eg” وبعدها سوف تظهر النافذة للطلاب بهذا الشكل الموضح في الصورة.

ويتولى الطالب ادخال البيانات التالية:

اختيار جنسية الطالب اذا كان مصري او غير مصري من القائمة المنسدلة.

كتابة كود الطالب.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على تسجيل الدخول

وبالتالي يمكن للطالب أن يعرف النتيجة كما وضحنا بهذه المقالة.

واليكم جانب من حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن نتائج الصف الاول الثانوي.