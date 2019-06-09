رابط مُتاح أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات في محافظات مصر

نستعرض رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات في مختلف محافظات مصر حيث اليوم بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر والكثير من الطلاب لاينتهى بحثهم عن أرقام جلوس الثانوية العامة بالاسم لاسيما بعد أن وفرته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي مجانًا للطلاب حتى يتمكنون من الاستعلام عنهم وهم في منازلهم، وذلك من أجل التيسير والتسهيل عليهم من الضغوطات التى يعانون منها كل عام حتى بات الثانوية العامة تمثل بعبع الأسر المصرية على مر السنوات.

وفرت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 عبر بوابة مركز المعلومات إلكترونيًا بالمجان قبل توزيعه على المدارس ولكن في حال فقدان رقم الجلوس وطلب استخراج آخر يكون بمقابل مادي 30 جنيه، ويستعلم عنه من خلال كود الطالب المتاح في استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

يمكنكم الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 على بوابة مركز المعلومات من أى مكان في مصر كما أن موقع وزارة التربية والتعليم يعرض كل ما يخص اخبار امتحانات الثانوية العامة 2019 بشكل لحظي حتى يكون الطلاب وأولياء الأمور بعلم عن كل ما يخص العملية الامتحانية إلى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 للشعبتى العلمي والأدبي.

امتحانات الثانوية العامة 2019

الجدير بالذكر أن بدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019 بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وعمدت وزارة التربية والتعليم على تأمين الامتحانات بشكل تام لمنع حالات الغش أو تسريب الامتحانات بما يضمن سلامة العملية الامتحانية، ونرصد أخبار عن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019 بمتابعة مستمرة، ويواصل الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو لتبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة تمهيدًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 في مختلف محافظات الجمهورية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرته الدراسية بالتعليم قبل الجامعى.