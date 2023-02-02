رابط نتائج الامتحان التكميلي في الأردن توجيهي 2023 عبر tawjihi.jo

رابط نتائج الامتحان التكميلي الثانوية العامة الأردنية 2023، يستعد طلاب الثانوية العامة في الأردن الحصول على نتائج الدور الأول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الامتحان التكميلي للعام 2022، حيث أعلنت وزارة التربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن خلال اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر فبراير من العام الجاري 2023.

نتائج الامتحان التكميلي الأردن 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت عن ظهور النتائج الخاصة بامتحان التكميلي اليوم الخميس الثاني من شهر فبراير الحالي، حيث وقامت وزاة التربية والتعليم الأردنية بنشر نسب النجاح في الباحث وتداريج المعدات في امتحان التكميلي، حيث ذكرت الوزارة في بيات لها أن عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل في امتحان التكميلي قد بلغ 100198 طالباً وطالبة منهم عدد 85897 بغرض استكمال متطلبات النجاح، وقد بلغت النسبة المئوية العامة الخاصة بالنجاح في امتحان التكملي إلى 66.2 % حيث كانت نسبة النجاح في الفرع العلمي هي 73.5%، فيما بلغت نسبة الفرع الأدنبي 61.4%، فيما كانت نسبة النجاح في الفرع الشرعي 52.2%، وبلغت نسبة النجاح في الإدارة المعلوماتية 38%، فيما كانت نسبة نجاح طلاب التعليم الصحي 91.7%، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج التي قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواثل الاجتماعي تويتر.

الأعزاء،..

طلبتنا المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / #الامتحان_التكميلي 🌐#النتائج عبر الرابط 👈🏻 https://t.co/OLMjSUUJkd

نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث، وتداريج المعدلات كما هو مبين أدناه 👇🏼#توجيهي2022 #الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/qewelOGrjA — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) February 2, 2023

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية الامتحان التكميلي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن أن نتائج الامتحان التكميلي لدورة 2022 ستكون متاحة لكافة الطلاب في الأردن من خلال موقع توجيهي الخاص بنتائج طلاب الثانوية العامة في الأردن، حيث سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال رقم الطالب الذي يرغب في الحصول على نتيجته، وذلك من خلال الدخول إلى رابط توجيهي عبر زيارة: www.tawjihi.jo ومن ثم القيام بكتابة رقم الطالب من أجل الحصول على النتائج في الحال.