رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بعد التحديث ورفع كشوفات الناجحين على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع إلي وزارة التربية والوطنية، والتي أعلنت أن رفع النتائج سيكون متاح على اليوم الخميس الموافق 22 جويلية 2021، لذا بدأت عمليات البحث والاستعلام من قبل أولياء الأمور والأبناء في المرحلة التعليمية بكالوريا الجزائر 2024، في هذا التقرير نقدم إليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط الموحد لاستخراج نتائج البكالوريا 2021.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بعد التحديث ورفع كشوفات الناجحين

كشفت وزارة التربية الوطنية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بلاغ عام لها نشر علي موقع تويتر منذ زمن قليل تؤكد فيه رفع النتيجة في تمام الساعة الرابعة مساء (16.00) بتوقيت الجزائر، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الباحثين عن النتائج الخاصة بالمرشحين المتمدرسين والأحرار الدخول على bac.once.dz رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو مجاناً عبر الهواتف الناقلة للمتعاملين اوريد، موبيليس، جيزي وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم (#567*).

وأوضح البلاغ الصادر من وزارة التربية الوطنية أيضا بالنسبة إلي للمترشحين المتمدرسين فيمكنهم الآن التوجه إلي موقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz عبر أشهار قوائم التلاميذ الناجحين في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2021

بعد رفع النتيجة بكالوريا الجزائر 2021 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يتمكن طلاب وطالبات هذه المرحلة التعليمية التعرف على النتيجة عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ.

اختيار نتائج بكالوريا 2021.

تسجيل البيانات المطلوبة.

النقر على النتيجة.

في الختام تستعد لاستقبال تعليقاتكم أسفل موقع رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بعد التحديث ورفع كشوفات الناجحين.