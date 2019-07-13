نتائج البكالوريا لبنان 2019 نتابعها معكم بشكل دورى ومستمر،حيث ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، إعلان النتائج وسط حالة ترقب واضطراب من ظهورها لكونها تعد اهم الشهادات العلمية والتي من خلالها يمكن للطلاب الإنتقال للمرحلة الجامعية، حيث أكد الدكتور مروان حمادة وزير التربية اللبناني، أن الوزارة تجري حاليًا عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ويليها رصد الدرجات بشكل صحيح ومراجعتها مراجعة دقيقة حتى يأخذ كل طالب حقه، حيث من المقرر أن تعلن نتائج البكالوريا لبنان 2019 الدورة الأولى فور اعتمادها وإعلانها رسميًأ خلال مؤتمر صحفي بحضور “مروان حمادة” وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم العالي.

نتائج البكالوريا لبنان 2019

نتائج الصف الثاني عشر لبنان 2019، حيث صرح فادي البرق، رئيس اللجان الفاحصة للامتحانات اللبنانية، أن أعمال مراجعة أوراق الإجابات امتحانات الصف الثاني عشر، أوشكت على الإنتهاء؛ مشيرًا لأنه يجري خلال الساعات القادمة إتمامها كاملا بالكنترولات العامة للوزارة بكافة المحافظات اللبنانية، وبعد ذلك يتم اعتمادها بشكل رسمي من جانب الدكتور مروان حمادة وزير التربية اللبناني، حيث انطلقت أعمال تصحيح أوراق الإجابات في اليوم الأول من يوليو الجاري وانتهت في يوم الخميس 11 يونيو الجاري، فيما جاءت مؤشرات التصحيح مبشرة هذا العام حيث أكد أحد مسؤولي الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا هذا العام مرتفعة عن العام الماضي.

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2019 لبنان

وتثير نتائج الصف الثاني عشر الدورة العادية 2019، أزمة كبيرة بين الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تحتل نتائج الباك الدورة العادية 2019 صدارة اهتمامهم وحديث الجميع بالمحافظات اللبنانية، ونترقب معكم آخر مستجدات الوزارة فيما يخص إعلان النتائج، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أنه فور اعتماد النتيجة سيتم إتاحتها للطلاب عبر موقع “وزارة التربية والتعليم العالي“، ويتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم برقم الترشيح.