عزيزي الطالب من خلال متابعتنا لنتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 أشارا وزارة التربية والتعليم الأردنية بأن نتيجة التوجيهي الأردن الدورة الصيفية الأردن 2019 إلكترونياً بالتزامن مع المؤتمر الصحفي بمركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم بعده أو قبل ذلك في تمام الحادية عشر صباحاً من اليوم ذاته.

رابط نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 من خلال روابط الوزارة من هنا.

حيث علي الطلاب التوجه لموقع وزارة التربية والتعليم الأردن للحصول علي النتيجة الخاصة بهم من خلال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بهم في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

والجدير بالذكر أنه تقدم 145 ألفا و 907 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة في الأردن الدورة الصيفية بجميع فروعها من الفئات كافة وكان من بينهم 87378 طالباً نظامياً و585827 طالياً في الدراسة خاصة.

وتميزت أمتحانات الثانوية العامة في الأردن الدورة الصيفية 2019 بالهدوء التام وذلك وفق ما قاله بعض أساتذة اللجان المختصة، كما جاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، وليس هناك أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات.