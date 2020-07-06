رابط نتائج الثانوية العامة 2020 في الإمارات وموعد ظهور نتيجة نهاية العام الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2020 في الإمارات ودرجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة في الإمارات وكيفية معرفة النتيجة، حيث ستكون هناك طريقتين لمعرفة درجات ومعدلات نهاية العام، هذا ومن المرتقب أن تعقد الوزارة خلال يوم الكشف عن النتيجة مؤتمر صحفي يتم الكشف فيه عن أسماء أوائل ثانوية الإمارات 2020.
موعد نتائج الثانوية العامة 2020 الإمارات
تمت امتحانات نهاية العام للصف الثاني عشر بالإمارات تحت ظروف استثنائية بسبب ما يمر به العالم من أحداث صعبة، ولكن نجحت وزارة التربية والتعليم في إتمام الامتحانات بنجاح كبير، وتعتبر نتائج الثانوية العامة الإمارات 2020 أهم شهادة في تاريخ الطالب التعليمي، وهي البوابة للحياة الجامعية، حيث يريد أولياء الأمور أن يحقق الأبناء أعلى الدرجات، لاستكمال الدراسة في إحدى جامعات أمريكا أو كندا أو بريطانيا، أو الدراسة في جامعات أستراليا وغيرها من الجامعات العالمية.
رابط نتائج الثانوية العامة 2020 الإمارات
- 1- موعد ظهور النتيجة يوم الخميس 9 يوليو 2020.
- 2- أول طريقة لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2020 بالإمارات سوف تكون عبر الرسائل النصية، حيث ستقوم الوزارة بإرسال النتيجة للطلبة عبر الرسائل النصية.
- 3- ثاني طريقة لمعرفة نتيجة ثانوية الإمارات ستكون عبر رابط موقع نظام المنهل للدرجات.
- 4- رابط نظام المنهل لنتائج الثانوية بالإمارات
- مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.