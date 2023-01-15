رابط نتائج الثانوية العامة 2023/2022 الكويت.. تعرف على الموقع

تُعلن وزارة التربية خلال ساعات عن نتائج الصف الثاني عشر 2023 الفصل الدراسي الأول، حيث يترقب الجميع ظهور النتيجة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت، هذا وتعتبر شهادة الثانوية واحدة من أهم الشهادات في مسيرة الطلاب التعليمية، فهي البوابة الرئيسية للحياة الجامعية في الكويت، البعض يريد دخول أفضل كليات الكويت، في حين يبحث البعض الآخر عن الابتعاث للدراسة في أمريكا أو كندا أو بريطانيا، أو الدراسة في جامعات أستراليا أو إحدى الجامعات الدولية الهامة.

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت.. متى تظهر؟

أكدت عدة مصادر أن نتائج الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت الفصل الدراسي الأول سوف تظهر يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، أو ربما تتأخر لمدة 24 ساعة، هذا وتنتهي الامتحانات للصف الثاني عشر القسم العلمي اليوم الأحد 15 يناير، على أن تنتهي اختبارات القسم العلمي يوم الأثنين 16 يناير، هذا وقد انتهت لجان الكنترول من تصحيح بعض المواد بالفعل.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

يترقب الجميع حاليًا ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث توجد عدة منصات سوف تُقدم النتيجة، سوف تتوفر النتائج عبر تطبيق سهل الكويتي، كما سوف تنشر نتائج الثاني عشر 2023 بالاسم وpdf مواقع إخبارية مثل الراي وجريدة الأنباء عبر شبكة الإنترنت، كما تنشر وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023 بالكويت عبر موقعها الرسمي والرابط هو:

moe.edu.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.