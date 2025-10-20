رابط نتائج الشهادة السودانية المؤجلة 2024 result.sudani.sd وخطوات الاستعلام

تترقب آلاف الأسر في السودان إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة 2024، باعتبارها محطة مصيرية تحدد مستقبل الطلاب وخياراتهم القادمة سواء في الجامعات داخل السودان أو خارجه، ومع اقتراب موعد النتيجة يزداد القلق والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور، لأن هذه المرحلة تشكل الخطوة الأولى نحو الحياة الجامعية والمهنية.

موعد إعلان النتائج

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم اعتماد نتائج الشهادة السودانية المؤجلة 2024 اليوم الإثنين بعد أن انتهت لجان التصحيح من مراجعة أوراق الطلاب، والتأكد من إدخال البيانات بدقة كاملة، لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، على أن يتم الاعلان الرسمي في الأول من نوفمبر المقبل.

طرق الاستعلام عن النتائج

كما وفرت الوزارة أكثر من وسيلة يستطيع الطلاب من خلالها معرفة نتيجتهم فور اعتمادها، وتشمل:

الموقع الإلكتروني للوزارة، يدخل الطالب على البوابة الرسمية ويكتب رقم الجلوس ليظهر له النتيجة مباشرة. خدمة الرسائل القصيرة SMS، بعض شركات الاتصالات تتيح إرسال رقم الجلوس إلى رقم مخصص للحصول على النتيجة. المدارس ومكاتب التعليم، حيث ترسل كشوف النتائج إلى الإدارات التعليمية ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها.

أهمية النتيجة

لا تعكس النتيجة مجرد درجات حصل عليها الطالب، بل تُعتبر مقياسا لمستوى تعليمه خلال سنوات الدراسة، كما تحدد فرصته في القبول بالكليات والتخصصات التي يطمح إليها، لذلك فهي لحظة فارقة تحتاج من الطلاب وأسرهم قدرا كبيرا من الوعي والجدية في التعامل معها.