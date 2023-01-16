رابط نتائج الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول 2023 الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن سبل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية للفصل الدراسي الأول 2023 حيث يتم تحميل النتيجة عبر رابط المربع الإلكتروني وموقع الوزارة الرسمي، لذلك اليوم سنتناول طريقة استخراج نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول.

رابط استخراج نتائج الصف الثاني عشر الكويت

عدد كبير من الطلاب والطالبات بالثانوية العامة بالكويت يترقبون حاليًا ظهور النتيجة وبالتزامن مع ذلك يتم البحث عن الطريقة الرسمية للاستعلام وأعلنت الوزارة عن استخراج النتائج عبر موقع المربع الإلكتروني ورابط الوزارة وفقًا للخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

انتقل إلى القسم الخاص بنتائج الثانوية العامة.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم التسلسلي.

انقر على البحث.

بعد عدة ثوان سيظهر أمامك النتيجة تفصيلية وتتضمن على الدرجات والنسبة المئوية.

امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول 2023

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم الكويتية كانت تعلن يوميًا تقرير خاص بسير الامتحانات عبر حسابها الرسمي على تويتر ، كما نشرت صورة إنفوجرافيك عبر حسابها أيضًا لتهنئة الطلاب والطالبات بانتهاء اختبارات الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول.

نتائج الثاني عشر الكويت عبر تطبيق سهل

أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن استخراج نتائج الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل الإلكتروني حيث يتم الدخول من هنا ثم يتم إتباع خطوات التسجيل ثم يتم اختيار استخراج النتائج مع إدخال رقم السجل المدني مع إدخال الرقم التسلسلي.