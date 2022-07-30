رابط نتائج القبول بجامعة الكويت 2022/2023.. الأسماء والكليات

بعد طول انتظار من الطلبة وأولياء الأمور، كشفت وزارة التعليم العالي عن قائمة أسماء المقبولين ورابط نتائج القبول بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، حيث يعرف أخيرًأ من تقدموا بالتسجيل في جامعة الكويت الكليات التي سيدرسوا بها خلال مشوارهم الجامعي في دولة الكويت، يذكر أن باب التسجيل في الجامعة قد أُغلق يوم الأربعاء الماضي 27 يوليو 2022.

قبول 8891 طالبًا وطالبة في جامعة الكويت 2022

قالت عمادة التسجيل والقبول في بيان رسمي لها، أن عدد أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2022 – 2023 للعام الدراس الجديد بلغ 8891 طالبًا وطالبة بجميع كليات الجامعة، 8502 للفصل الدراسي الأول، و 389 للفصل الدراسي الثاني، يذكر أن الجامعة قد أعلنت نتائج القبول بطريقة مبتكرة اليوم على الشاشات الخارجية بمجمع الأفنيوز.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022 – 2023

أعلنت الجامعة عن رابط النتيجة بالأسماء، كما تم نشر أسماء المقبولين على تطبيق سهل الحكومي الموحد بدولة الكويت، يذكر أنه على الطالب بعد معرفة الكلية التي سيدرس بها عليه أن يستكمل خطوات التقديم، رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022 – 2023 هو:

https://www.docdroid.net/ohiUN0R/asmaaa-almkbolyn-gamaa-alkoyt-pdf

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات في حياتهم الجامعية القادمة داخل جامعة الكويت.