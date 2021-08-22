رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021 لمعرفة أسماء المقبولين

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أن أسماء المقبولين بجامعة الكويت سوف يتم الكشف عنهم اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021 وطريقة معرفة المقبولين من الطلبة المستجدين من حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويأتي الكشف عن النتيجة بعد طول انتظار من أولياء الأمور والطلبة، حيث تم تأجيل ظهور النتيجة أكثر من مرة.

نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021

كان تأجيل ظهور نتائج قبول جامعة الكويت 2021 بسبب حرص مجلس الجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين للإلتحاق بالجامعة للحفاظ على مستقبل الجميع من الطلبة والطالبات، كما عقد مجلس الجامعات الحكومية الكويتية عدة جلسات لمناقشة سبل وطرق استيعاب أكبر عدد من الأبناء في العام الدراسي الجديد.

رابط نتائج المقبولين بجامعة الكويت 2022/2021

أعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021 هذا العام بلغ 9390 طالب وطالبة، حيث قبلت الجامعة كل من تنطبق عليه شروط القبول، ومن سبل رفع أعداد المقبولين رفع القدرة الاستيعابية للكليات بنسبة 20%، مع تقديم دعم للكليات المتضررة، هذا وسوف يتم إنشاء كلية جديدة، رابط نتائج قبول جامعة الكويت هو:

أسماء المقبولين

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.