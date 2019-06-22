رابط نتيجة التاسع بسوريا/ التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية برقم الإكتتاب 2019

أعزائي طلبة وطالبات التعليم الأساسي بسوريا، يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخبار الإمتحانات والنتيجة وكيفية إستخراجها، حيث بدأت الامتحانات للصف التاسع يوم 10 يونيو 2019، وتستمر لمدة أسبوعين أي حتي يوم 26 يونيو الحالي، ومنذ بداية الإمتحانات وحتي الآن ولم تصدر أي شكوي وتسير في سهولة ويسر، وتعمل الجهات المعنية بالعملية التعليمية بسوريا، على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب حتي ينتهوا من إمتحاناتهم على خير.

موعد نتيجة التاسع بسوريا 2019

منذ أن بدأت الإمتحانات وحتي إنتهائها هناك حالة من القلق حول النتيجة، وما ستكون عليه نسبة النجاح لهذا العام، وكيفية إستخراجها عقب إعلانها، حيث تتم الأن أعمال التصحيح عقب الإنتهاء من كل مادة حتي يتم الإنتهاء من جميع المواد وتبدأ مرحلة الرصد والتدقيق للدرجات، حتي يحصل كل طالب على حقه، وسيتم تحديد موعد لإعلانها عقب الإنتهاء من أعمال الكنترولات وتجهيز النتيجة.

إستخراج نتيجة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية

تقوم وزارة التربية والتعليم بسوريا بتوفير موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الاكتتاب واسم الطالب فور إعتمادها وإعلانها.

طريقة الوصول للنتيجة

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم السورية.

كتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب.

الضغط على أرسل.

يتم عرض النتيجة.

نتيجة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية بمدن سوريا

مدينة دمشق.

مدينة حلب.

مدينة درعا.

مدينة حمص.

مدينة بني ياس.

مدينة الزور.

مدينة اللاذقية.

مدينة الحسكة.

مدينة رأس العين.

مدينة عفرين.

مدينة الرقة.

مدينة القنطير.

مدينة السويداء.

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