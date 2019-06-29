” Updated” رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم “متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019”

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 والاسم لكافة المحافظات، لمعرفة درجات نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول فور الإعلان عنها رسميا، كما يتم الإعلان عن اسماء الأوائل قريبا جدا، والجدير بالذكر أن نتيجة الدبلوم الزراعي تظهر عبر بوابة التعليم الفني الثانوي natega fany emis gov eg إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وأيضا عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وهذا بعد الاعلان عن اسماء الاوائل في المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال التوجه إلي المدارس التابع لها، وحاليا يتم تدريب الطلاب المتخلفين عن امتحانات الدور الأول علي تأدية امتحانات الدور الثاني، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 وذلك لجميع الشعب التالية

المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الصناعات الزراعية المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الألبان المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص وقاية المزروعات المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص تربية النحل المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الصحة البيطرية المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص البستنة المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات شعبة شعبة أمناء المعامل المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات شعبة الزراعة المدارس الفنية الثانوية الزراعية 3 سنوات التعليم المزدوج “ميكنة زراعية” المدارس الفنية الثانوية المتقدمة الزراعية 5 سنوات

نتائج دبلوم زراعة 2019 الدور الأول

ستظهر نتائج دبلوم زراعة 2019 بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب والانتهاء من تقييم الامتحانات العملية الخاصة بهم، وسيتم الإعلان عن نتائج دبلوم زراعة مع نتائج الدبلومات الفنية 2019 بباقي الشعب والتخصصات “صناعي، تجاري، تمريض، فندقي”، وقد تم الإنتهاء بالفعل من تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها في كافة الكنترولات، وجاري تجميع درجات الطلاب وتحديد الأوائل، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والاحداث الهامة التي لا يجب أن تفوتك.

نتيجة الثانوية الزراعية

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الزراعية ستتمكن من معرفة درجاتك في جميع المواد في نتيجة الثانوية الزراعية وهي كالتالي:

الألبان _ الآفات الزراعية _ استصلاح الأراضي الصحراوية _ إدارة مشروعات زراعية صغيرة _ الصناعات الغذائية _ الزراعات المحمية _ الدواجن _ التسويق الزراعي _ النباتات الطبية والعطرية _ الميكروبيولوجي _ الفيزياء _ حيوانات اللحم _

متابعة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

طريقة الحصول علي نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة اختيار النوعية “زراعي، صناعي، تمريض، فندقي، تجاري” النقر علي عرض النتيجة للحصول علي نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

أخبار ظهور نتيجة دبلوم زراعة

حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اي اخبار جديدة من اي من لجهات الرسمية حول نتيجة شهادات الدبلومات الفنية، ولم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الدبلومات الفنية، كما أن رابط الاستعلام لم يتم تفعيله حتي الآن، تابعونا علي كلمة دوت اورج لمعرفة أهم الأخبار والتفاصيل لحظة بلحظة فور الإعلان عنها، وننوه أنه لا يجب الأخد في الإعتبار اي شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور النتيجة والأوائل ونسب النجاح.

جدول متابعة نتيجة شهادة الدبلومات في جميع المحافظات

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية “زراعي” حتي هذه اللحظة، حيث أن الكنترولات قد انتهت من اعمال التصحيح والمراجعة وجاري حاليا رصد درجات الطلاب، ويتم اعتماد النتيجة واعلان اسماء اوائل الدبلومات قريبا لكافة الشعب والتخصصات.

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

ستظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 رسميا فور اعتمادها ورفعها على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج الامتحانات 2019، وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتائج الدور الأول والثاني عليه.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني tansik.com إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” اختيار النظام التعليمي 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس إدخال الرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لجميع الشعب والكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: