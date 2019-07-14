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“رابط نتيجة” الثانوية العامة 2019 بموقع اليوم السابع

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
“رابط نتيجة” الثانوية العامة 2019 بموقع اليوم السابع
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

من المقرر أن يتم أعتماد نتيجة إتمام المرحلة الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت 13 يوليو 2019 وفق ما أعلنت الوزارة من خلال مؤتمراً صحفي،  وسيتم أعلان أسماء الأوائل وجميع نتائج الطلاب الأخري عبر موقع الوزارة، وسيتم تحديد النسبة المئوية للناجحين لجميع الطلاب ومقارنتها بالعام الماضي، وأيضاً تحديد رابط ألاستعلام عن “نتيجة الثانوية العامة” لجميع الطلاب من أجل البحث عن النتيجة فور صدورها، وسنبين لكم رابط النتيجة في الشرح التالي.

نتائج الثانوية العامة لعام 2019 برقم الجلوس
نتائج الثانوية العامة لعام 2019 برقم الجلوس

رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة باليوم السابع برقم الجلوس 2019

موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 برقم الجلوس
موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) 2019

ينتظر أولياء أمور سواء الآباء أو الأمهات نشر رابط ألاستعلام عن “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2019 والتي ستحدد مستقبل ذويهم من الالتحاق بكليات القمة سواء كلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة وذلك للعلمي علوم والاقتصاد والعلوم السياسية والأعلام وغيرها للقسم الأدبي، وذلك وفق المجموع النهائي لكل طالب الذي يمكنهم من الالتحاق بهذه الكليات، وأشار الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك 55 طالب وطالبة حصلوا على درجات متقدمة في نتائج الثانوية العامة واحتلت البنات معظم المراكز الأولى وسيتم الاتصال بالطلاب الأوائل من أجل تهنئتهم بالتفوق من جانب الوزير.

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عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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