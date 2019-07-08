رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس للشعبتين العلمي-الادبي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 شهدت محركات البحث إقبالا كبيرا من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية بحثًا عن النتيجة , التي اقترب موعد ظهورها خلال الأيام القادمة, حيث أن هذه المرحلة هي الحد الفاصل بين المرحلة الثانوية والجامعية، حيث ينتظر جميع الطلاب ظهور النتيجة من أجل الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها وفق الدرجات التي يحصلون عليها في الثانوية العامة, ومن خلال هذا المقال سوف نتابع معكم اخر تطورات النتيجة وموعد ظهورها, حيث قال مدير الإدارة العامة للامتحانات و رئيس امتحان الثانوية العامة خالد عبد الحكم في اخر تصريح له مازالت كنترولات الثانوية العامة تعمل على تصحيح أوراق اجابات الطلاب بكل دقة, وان النتيجة سوف تعلن بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ونشر أسماء أوائل الثانوية العامة بجميع محافظات مصر ثم بعد ذلك يتم رفعها على المواقع الرسمية برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019.

وأكد ان الإدارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء تصحيح الأوراق ,أن نتيجة هذا العام مرتفعة عن العامين السابقين , وذلك بعد ظهور نتيجة نسب نجاح العينات العشوائية في جميع المواد والتي جاءت مرتفعة, حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي الجغرافيا 94.9% ، بينما مادة الكيمياء فكانت نسية النجاح 83.4%, وان نتيجة الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنها خلال نهاية الأسبوع المقبل, عبر موقع بوابة الثانوية العامة, فهذا الموقع هو تابع لموقع وزارة التربية والتعليم تم إتاحته من أجل الإستعلام عن النتيجة إلكترونيا بكل سهولة برقم الجلوس وذلك قبل ظهور النتيجة بالمدارس, على أن يتم ظهورها داخل المدارس بعد 24 ساعة من ظهورها على الانترنت.

الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

وأنهى طلاب الثانوية العامة جميع الأقسام , علمي علوم , علمي رياضة , أدبي امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو دون وجود أي شكاوى من الطلاب على الإمتحانات , سيتم اعلان النتيجة فور ظهورها عبر موقع بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس الخاص بالطالب, وايضا موقع اليوم السابع, اتبع الخطوات التالية من أجل الوصول الى النتيجة فور الإعلان عنها, الدخول عبر بوابة الثانوية العامة 2019.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

يقوم الطالب بتحديد الشعبة “علمي علوم , علمي رياضة , أدبي”

ثم كتابة رقم الجلوس

ثم الضغط على كلمة بحث.