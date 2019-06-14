رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” صناعي – زراعي – تجاري- فندقي ” نظام الثلاث والخمس سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، يبحث عنها طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في كافة المحافظات، خاصة بعد انتهاء أعمال التصحيح الأسبوع الماضي في أغلب كنترولات التعليم الفني، وتقوم الكنترولات حالياً بأعمال مراجعة كراسات إجابة الطلاب بعد تصحيحها للتأكد من درجات كل سؤال مطابقة لنموذج الإجابة ، وأن مجموع الدرجات الموجود على غلاف ورقة الإجابة صحيح، بالإضافة إلى التأكد من أن الدرجات الموجودة على غلاف ورقة الإجابة مطابقة للدرجات المدونة داخل ورقة الإجابة، والتأكد من أن جميع الإجابات داخل ورقة الإجابة تم تصحيحها وتم منح الطلاب درجاتها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019:-

بعد أن تنتهي كنترولات الدبلومات الفنية من كافة الأعمال اللازمة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية من مراجعة ورصد للدرجات ثم مراجعة مرة أخرى، يتم إرسال النتيجة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي لاعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي يحضره نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.

بعدها مباشرة يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي- زراعي – تجاري – فندقي” نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات على بوابة التعليم الفني بالضغط هنا

كما أنه يسر لنا مساعدتكم في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والتخصص ونظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات فى تعليقات الموقع بالأسفل وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد اعتمادها.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في كافة التخصصات بنظاميها الثلاث والخمس سنوات التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.