رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من بوابة التعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس emis.gov.eg

في الوقت الراهن يترقب الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في بعض المحافظات والبعض الأخر لا زالت الامتحانات قائمة إلي الآن وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، ولا تزال عملية التصحيح قائمة في بعض المحافظات ومدارس الدبلومات الفنية متنوعة الشعب تجارية وصناعية وزراعية وفندقية في جميع أقسامها.

ويتم التعرف علي النتيجة النهائية للدبلوم الفني من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني التي تتيح للطلاب والطالبات أسهل الطرق للحصول علي النتائج بالاسم ورقم الجلوس وتتواجد البوابة المصرية للتعليم الفني داخل الموقع الخاص الرسمي بوزارة التربية والتعليم القسم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وللدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اضغط هنا رابط البوابة التعليم الفني

أو عليك بالدخول مباشرة إلى رابط البوابة المصرية للتعليم الفني مباشرة.

قم بالضغط على نتائج الامتحانات.

في حالة ظهور النتائج سيتم تفعيل الرابط الخاص بالنتيجة.

تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

عليك باختيار الشعبة الدراسية التي تنتمى إليها.

قم بالضغط على ظهور النتيجة.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات مع التفصيل لكل مادة والمجموع الكلى للدرجات أيضا.

الخطة الزمنية لجدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية ( زراعة – صناعة – تجارة – فندقي ) نظام 3 و 5 سنوات

نوع الاختبار موعد بداية الاختبار موعد نهاية الاختبار الاختبار العملي للدور الأول 11 مايو 2019 16 مايو 2019 الاختبار النظري للدور الأول 18 مايو 2019 1 يونيو 2019 استئناف الاختبار العملي للدور الأول 2 يونيو 2019

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