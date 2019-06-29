رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3, 5 سنوات جميع الشعب برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نواصل مع جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية جميع التخصصات نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أخر تطورات نتيجة نهاية العام الدراسي 2019, حيث تستعد وزارة التربية والتعليم الفني بنشر نتيجة الدبلومات الفنية والتي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات, من أجل اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” وإتاحتها مباشرة على الموقع الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفنى, برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد منذ وقت قصير أن نتيجة الدبلومات الفنية جميع الشعب “زراعي- صناعي- فني- فندقي , نظام 3 و 5 سنوات” تم الانتهاء من عمليات التصحيح وأوشكت مرحلتي المراجعة ورصد الدرجات على الانتهاء ليتم الإعلان عنها رسميا بمنتصف الأسبوع الجاري يومي الإثنين أو الثلاثاء من خلال المؤتمر الصحفي والمقرر عقده بديوان وزارة التربية والتعليم وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات بشكل كامل, ثم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني , و مركز المعلومات بوابة التعليم الفني حتى يتمكن جميع طلابنا من معرفة نتيجة نهاية العام الدراسي 2019.

الاستعلام عن نتيجة الديلومات الفنية.

سيتم إعلان النتيجة حسب أخر الأخبار يوم الأثنين أو الثلاثاء المقبل و الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية جميع الشعب من خلال المواقع الرسمية ثم يتم عرضها بالمدارس بعد ظهورها على الإنترنت بـ24 ساعة ولمعرفة النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية .

أولا الدخول على————- بوابة التعليم الفني من هذا الرابط

ثانيا تقوم باختيار أيقونة التعليم الفني.

ثالثا اختار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

رابعا إدخال رقم الجلوس وتحديد نوع الدبلوم الفني.

خامسا اظهار النتيجة ونتمى لكم النجاح والتوفيق.

وفي حالة عدم معرفة الوصول للنتيجة اترك الإسم ورقم الجلوس والتخصص في تعليق أسفل المقالة وسوف نقوم بإرسلها لكم فور ظهورها وأسرة موقع كلمة تتمنى لجميع الطلاب النجاح, وقد أدى حوالي أكثر من 750 ألف طالب قد امتحانات الترم الثاني والتي بدأت يوم 18 مايو حيث انتهت يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 بجميع محافظات الجمهورية.