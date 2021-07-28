رابط نتيجة الدبلومات الفنية2021 بالاسم ورقم الجلوس لجميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم الموافق 27 يوليو لعام 2021، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، حيث تم الاعلان ايضاً عن أوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (زراعي – صناعي – تجاري) لطلاب الثلاث والخمس سنوات على الرابط .

وأكدت وزارة التعليم، أنّه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس غدا الاربعاء 28 يوليو 2021، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بشكل رسمي الآن عبر بوابة التعليم الفني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ولتوفير الكثير من البحث والعناء في ايجاد طريقة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سوف أوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، والتي من خلالها يستطيع الطلاب واولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، الخطوات كما يلي:

أولاً: يتم الضغط على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا .

. ثانياً: الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي – تجاري).

ثالثاً: اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

رابعاً: إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ودقة تصحيح الاجابات

حيث أكدث وزارة التربية والتعليم مدى الدقة والحرص في عملية تصحيح كراسات الاجابة لجميع الطلاب، وذلك وسط التحفظات التي نظمتها الدولة بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم قامت الوزارة بالاعلان عن أوائل الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات بدرجات عالية.

وقد بلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية، الذين ادوا الامتحانات التحريرية والعملية نحو 750 ألف طالب وطالبة، بحسب بيانات سابقة صادرة عن الوزارة، لافتة إلى تعقيم اللجان والمقاعد، واتخاذ إجراءات احترازية كاملة من أجل تأمين صحة وسلامة الطلاب، والمراقبين خلال الامتحانات.

وشددت وزارة التعليم، أن امتحانات الدبلومات مرت بسلام، وأنه لم يكن هناك ما يعكر صفو أو سير عملية الامتحانات، كما مرت الامتحانات بـ«صفر اشتباه بإصابات كورونا» خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بحسب الوزارة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية الكاملة التي اتخذت خلال سير العملية الامتحانية.