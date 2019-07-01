اعرف الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع محافظات – استعلم برقم الجلوس عن نتائج الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والتمريض

لقد قام وزير التربية والتعليم منذ قليل باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعي وصناعي وتجاري نظام 3 و5 سنوات بديوان المحافظة، وأشار سيادته أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية بلغت 62 % على الرغم من استخدام درجات الرأفة بنتائج الطلاب وأيضا قد حرص على مراجعة كراسات إجابات الطلاب بكل دقة، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام الآن عن نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة برقم الجلوس عبر موقع الوزارة بوابة التعليم الفني عن طريق تسجيل رقم الجلوس والشعبة التابع لها.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2019 جميع محافظات

وف متابعة مستمرة من موقعنا كلمة نتابع مع أبنائنا لحظة بلحظة أن نتيجة الدبلومات الفنية أصبحت متاحة الآن عبر الرابط التالي رابط نتيجة الدبلوم الفني 2019 جميع محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن أوائل الدبلومات الفنية بلغ عددها 31 طالب وطالبة وع ذكر أن هناك 24 منهم طالبات و7 طلبة فقط وهذا يؤكد تفوق البنات على البنين لالتزامهم .

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حيث قام مسئول بوزارة التربية والتعليم الفني بتصريه بأن شهادة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيتم اعتمادها اليوم الأثنين في تمام الساعة الثالثة ظهرا بمؤتمر صحفي لتكريم أبنائنا أوائل الدبلومات الفنية، حيث تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام حوالى 700 ألف طالب وطالب بكل الشعب ( التجارية – الصناعية – الزراعية – التمريض وغيرها ).

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وفي حين تعثر طلابنا على الحصول على النتيجة يمكن ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة التابع لها في تعليق أسفل المقالى وسوف يتم الرد في الحال.

ننوه لطلاب الدبلومات الفنية سوف نتواصل عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد من أخبار الدبلومات الفنية والمؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2019.