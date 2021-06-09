معرفة نتيجة الترم الثاني بالشهادة الإعدادية “3 إعدادي” بمحافظة القليوبية أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، حيث وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية “ياسر محمود، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انتهت بسلام دون وجود مخالفات أو شكاوى من الطبة بشأن أعمال المراقبة والنظام داخل مقار اللجان الامتحانية بكافة المدارس بالمحافظة، والتي كانت قد بدأت في أول يونيو 2021 بمادة اللغة العربية، وانتهت الامتحانات في كافة اللجان في السابع من نفس الشهر، وسنعرض في هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية فقد أكد “ياسر محمود” أن عملية تصحيح الامتحانات التي أداها الطلبة وتقدير الدرجات قد بدءت بالفعل تزامنا مع بدء الامتحانات، لافتًا إلى أن نتيجة “3 إعدادي” بمحافظة القليوبية سيتم إعلانها بعد حوالي حوالي أسبوع إلى عشرة أيام من إنتهاء الامتحانات، لأن المديرية التعليمية تهتم بعنصر السرعة للإعلان عن النتيجة لكافة الطلاب والطالبات، خاصة أن هذا العام قد لاقوا صعوبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2021

أما عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ستظهر عقب اعتمادها محافظ القليوبية، مشيرًا غلى ان ذلك سيكون من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حيث يمكن لكل الطلبة معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.