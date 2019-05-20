رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

بفارغ الصبر يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اللحظة الحاسمة التي تظهر فيها النتائج لتقر أعينهم بها، وليجنوا ثمار جهودهم المبذولة طيلة العام الماضي، لذا نقدم لكم هنا كل التفاصيل المتعلقة بظهور النتائج لحظة بلحظة فتابعونا.

إليكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية نهاية العام 2019 :

بعد انتهاء الامتحانات في كل عام يتابع الطلاب لحظة بلحظة كل الأخبار المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية حتى الحظة التي تظهر فيها، ومن بين المحافظات التي تزداد فيها نسبة البحث عن النتائج محافظة الشرقية، حيث يتم الإعلان عن ظهور النتائج فيها بعد ظهور نتائج محافظتي القاهرة والجيزة، لذا إن رغبتم في التعرف على موعد ظهورها عليكم بمتابعة هذه المقالة.

من المنتظر أن يعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن الموعد المقرر فيه ظهور النتيجة، حيث يحري الانتهاء من تصحيح درجات الطلاب ومراجعتها ولم يتبقى سوي اعتمادها من قبل محافظ الشرقية لتظهر بعدها على الفور على البوابة الإلكترونية بالشرقية.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية :

هنا يمكنكم الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بكل سهولة، من خلال الرابط المقدم إليكم فقط عليكم اتباع الآتي :