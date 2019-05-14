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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للترم الثاني برقم الجلوس بالقاهرة والإسكندرية والجيزة

كتب همسة مصطفى آخر تحديث

تمثل المرحلة الإعدادية مرحلة تمهيدية لانتفاله للمرحلة الثانوية، ولذلك يحرص الطلاب في هذا الصف عامةً علي تحصيل درجات مرتفعة، حتي يستطيع الالتحاق بالثانوية وخصوصاً إذا كان يرغب في التسجيل في الثانوية العامة فلأبد من مجموع مرتفع، ومن ثم يستمر في كذلك حصد درجات عالية حتي يلتحق بالكلية ، وفي حالة تحصيل درجات أقل يتم الألتحاق بالثانوية الفني وتستمر لمدة ثلاث سنوات وبحصل علي شهادة الدبلوم.

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام في عدد من المحافظات، ولا نحتاج في ذلك سوء رقم جلوس الطالب للفصل الدراسي الثاني، وهذه المحافظات هي محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والشرقية والفيوم وأسوان بينما مازالت محافظات لم تعلن عن النتيجة حتي الآن، وحتي نسهل علي الطلاب وأولياء الأمور سنضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليتمكنوا من جلبها وهم في بيوتهم.

وقد صرح محافظ القاهر ة أن نسبة النجاح  لامتحانات الشهادة  الإعدادية في  هذا العام  بلغت 76% بزيادة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي  6% .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني جميع المحافظات 2019

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام  لمحافظة القاهرة من هنا

الشهادة الإعداتدية لمحافظة القاهرة
رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-2019-للترم-الثاني-برقم-الجلوس-بالقاهرة-والإسكندرية-والجيزة.

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الإسكندرية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الجيزة من هنا

وسنتبع النتيجة في جميع المحافظات مثل

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة  القليوبية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة سوهاج  من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة البحيرة

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الشرقية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة  الدقهلية

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عن الكاتب

همسة مصطفى

خريجة لغة عربية عام أحب القراءة والإطلاع من الصغر، عاشقة للتاريخ لا أعمل في مجال تخصصي للعناية بأطفالي، أبلغ من العمر 27 عاماً، مغرمة بالمطبخ وخصوصاً عالم الحلويات، اشتغلت في مواقع إلكترونية قبل ذلك لأنني أري أنها جزء من شغلي كمدرسة، وهو سهولة توصيل المعلومة للقارئ مع تحري المصداقية.

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