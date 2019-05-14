رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-2019-للترم-الثاني-برقم-الجلوس-بالقاهرة-والإسكندرية-والجيزة.

تمثل المرحلة الإعدادية مرحلة تمهيدية لانتفاله للمرحلة الثانوية، ولذلك يحرص الطلاب في هذا الصف عامةً علي تحصيل درجات مرتفعة، حتي يستطيع الالتحاق بالثانوية وخصوصاً إذا كان يرغب في التسجيل في الثانوية العامة فلأبد من مجموع مرتفع، ومن ثم يستمر في كذلك حصد درجات عالية حتي يلتحق بالكلية ، وفي حالة تحصيل درجات أقل يتم الألتحاق بالثانوية الفني وتستمر لمدة ثلاث سنوات وبحصل علي شهادة الدبلوم.

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام في عدد من المحافظات، ولا نحتاج في ذلك سوء رقم جلوس الطالب للفصل الدراسي الثاني، وهذه المحافظات هي محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والشرقية والفيوم وأسوان بينما مازالت محافظات لم تعلن عن النتيجة حتي الآن، وحتي نسهل علي الطلاب وأولياء الأمور سنضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليتمكنوا من جلبها وهم في بيوتهم.

وقد صرح محافظ القاهر ة أن نسبة النجاح لامتحانات الشهادة الإعدادية في هذا العام بلغت 76% بزيادة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي 6% .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني جميع المحافظات 2019

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة القاهرة من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الإسكندرية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الجيزة من هنا

وسنتبع النتيجة في جميع المحافظات مثل

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة القليوبية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة سوهاج من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة البحيرة

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الشرقية من هنا

رابط النتيجة الإعدادية لنهاية العام لمحافظة الدقهلية