رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ونسب النجاح

بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب التي يشعر طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، بسبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، أعلن منذ قليل الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور مايو 2019 من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف خلال الساعات المقبلة.

موعد ورابط إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ونسب النجاح

أشار الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تأجيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 لمدة 24 ساعة ، بحيث تقرر أن يكون الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية صباح الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الحصول على نتيجة الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهرين من خلال الضغط هنا

أو القيام بكتابة رسالة في الأسفل في تعليقات الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي، وسوف نقوم بالبحث عن النتيجة وعرضها بعد اعتمادها من قبل وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس.

نسب النجاح في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019:-

قال الشيخ على خليل بأن أعمال التصحيح تمت على قدر عال من الدقة في كافة مراكز التصحيح، وأن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 72.22% ونسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 65.22%.

وفي النهاية أعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن بالغ سعادته بنسب النجاح المرتفعة هذا العام بالمقارنة بالاعوام السابقة.