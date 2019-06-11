رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 الصف الثالث الاعدادي بوابة الازهر الإلكترونية بالاسم

نرصد نتيجة الشهادة الازهرية الابتدائية والإعدادية 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث ينتظر مئات ألاف الطلاب خلال ساعات ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية عبر رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد أن صرح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الأزهرية خلال يومين، موضحاً أن نسب النجاح مبشرة للغاية، وأن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني تمت بقدر عال من الدقة المتناهية بكافة مراكز التصحيح.

بوابة الازهر الالكترونية

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التعليمية الخاصة بالاستعلام إلكترونياً عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية برقم الجلوس، حيث صرح علي خليل الأحد، بإن فتح باب التظلمات سيكون من خلال مقار المناطق الأزهرية، للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، وسنضع لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بعد نهاية الفقرة الأخيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

يأتي موعد ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتماد النتيجة رسمياً من قبل الدكتور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، بعد أن قام باعتماد نتيجة الدور الأول بنسبة نجاح 71.56٪ على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وسنتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019، وكذلك تطورات اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية” الصف السادس الابتدائي” برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة، تابعونا من خلال تحديثات المقال.

رابط نتيجة الشهادة الازهرية 2019