رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 البوابة الالكترونية لرقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2019 محافظة المنوفية، على البوابة الالكترونية للمحافظة، و قد قام اليوم الخميس باعتمادها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، و قد بلغت نسبة النجاح بين طلاب و طالبات الصف الثالث الاعدادى 70.32% ، و قد صرح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الاعدادية بلغوا 64 ألفا 971 طالب، و قد حضر منهم الامتحانات 64 ألفا 424 طالبا وكان عدد الطلاب الناجحين هم 45 ألفا 303 طلاب.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

امتحانات الصف الثالث الاعدادى كانت قد انتهت فى 16 مايو 2019، و تم بعدها بدء التصحيح فى كنترولات مديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفية، و التى تم اعدادها لذلك، حيث استمر أعمال التصحيح طوال الفترة الماضية، و اهتم المصححون بالتدقيق و المراجعة لاعطاء الطلاب حقهم كامل من الدرجات التى يستحقونها، و اليوم الخميس 30 مايو تم الاعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، و تم رفع النتيجة على البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية و للاستعلام عنها من هنا، و يمكن الحصول على نتيجة الاعدادية 2019 لمحافظة المنوفية كاملة من هنا و لمن يرغب فى الحصول على النتيجة يمكن تسجيل رقم الجلوس فى التعليقات.